Milan Badelj dirà addio all’Italia dopo sei stagioni. Di proprietà della Lazio, l’ex Amburgo è sempre più vicino al Lokomotiv Mosca. I russi stanno trattando con Tare per chiudere l’affare a titolo definitivo, siamo alle battute finali. Badelj concluderà la stagione in prestito alla Fiorentina e poi volerà in Russia.

Il centrocampista croato, classe ‘89, Badelj era arrivato alla Lazio nel 2018 a parametro zero, ma non aveva mai convinto Inzaghi a farlo diventare riportare, chiuso da Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto (26 partite e un gol). Quest’anno è tornato in prestito a Firenze.

