Si va verso il no al club manager proposto da Pioli. Badelj non è stato mai contattato da nessuno

Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico, adesso sotto contratto con l’Al Nassr, deve prima liberarsi del suo contratto con il club arabo e da luglio sarà poi libero di firmare con la società viola. Nelle scorse settimane c’era stata la possibilità dell’inserimento, nello staff del tecnico, di un club manager, ovvero di una figura che facesse da collante tra tecnico e società, nello stile di Conte che porta Oriali in tutte le sue avventure. Nelle ultime ore però sembra che questa possibilità perda sempre più di credito, con l’organigramma viola che non dovrebbe subire variazioni. Per questo ruolo era stato fatto anche il nome di Milan Badelj, nome su cui però non sono stati registrati contatti di nessun tipo, solo rumors.