Il Corriere Fiorentino rivela: Chiesa e Badelj hanno chiesto loro di giocare, nonostante fossero convalescenti
I convalescenti Chiesa e Badelj sono stati loro stessi a chiedere di giocare
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 12:17
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola rivela che gli acciaccati Chiesa e Badelj hanno chiesto loro in prima persona di giocare contro il Brescia, nonostante fossero convalescenti. E così Montella per la sesta volta consecutiva ha potuto schierare la medesima formazione della Fiorentina.