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Il Corriere Fiorentino rivela: Chiesa e Badelj hanno chiesto loro di giocare, nonostante fossero convalescenti

I convalescenti Chiesa e Badelj sono stati loro stessi a chiedere di giocare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 12:17
Il Corriere Fiorentino rivela: Chiesa e Badelj hanno chiesto loro di giocare, nonostante fossero convalescenti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Chiesa
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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola rivela che gli acciaccati Chiesa e Badelj hanno chiesto loro in prima persona di giocare contro il Brescia, nonostante fossero convalescenti. E così Montella per la sesta volta consecutiva ha potuto schierare la medesima formazione della Fiorentina.

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