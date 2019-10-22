Il Corriere Fiorentino rivela: Chiesa e Badelj hanno chiesto loro di giocare, nonostante fossero convalescenti

I convalescenti Chiesa e Badelj sono stati loro stessi a chiedere di giocare

A cura di Redazione Labaroviola 22 ottobre 2019 12:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Chiesa

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