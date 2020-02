Queste alcune della parole rilasciate a La Nazione dal mister viola Giuseppe Iachini: “Mi sembra che Lirola sia tornato ad essere dirompente, o no? Castrovilli matura settimana dopo settimana. Vlahovic? Talento puro… sta crescendo, come i tanti campioni che ho allenato. Ho parlato di Dybala o Icardi ma aggiungerei anche Belotti e Vazquez. Non penso al fatto che ho un contratto. Penso solo a lavorare al massimo, ho avviato un processo di crescita importante con questi ragazzi. Non parlo mai di chi c’è stato prima di me ma di come ha risposto il gruppo alle mie richieste. Chiesa? Non è solo un esterno. Deve pensare al gol per me è uno da 20 reti a stagione. Sotto la mia gestione ne ha fatti 4 e forse poteva mettere la firma su altri 2-3. Non è stato solo servito nel modo giusto. Badelj? Al mio arrivo aveva diversi problemi. Sta tornando quello di sempre e adesso so di avere un calciatore che può fare tanto per la mia Fiorentina”.