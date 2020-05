La deadline dei contratti è al 30 giugno ma essa andrebbe posposta di due mesi. La Fiorentina quest’estate ha in scadenza Caceres (il rinnovo con prolungamento o deroga è in arrivo) e Thereau (sarà libero). Badelj, Ghezzal e Dalbert? Non potrebbero giocare né con la Fiorentina né con il club proprietario fino a settembre. Kouamé e Duncan invece hanno il riscatto obbligatorio pertanto la situazione è più semplice. Amrabat? Sarà della Fiorentina in ogni caso a settembre. Lo riporta La Nazione.