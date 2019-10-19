Montella vuole confermare nuovamente gli stessi undici. Su Federico Chiesa...

Come riporta La Nazione Montella intende ridare fiducia al blocco ormai collaudato, con Chiesa e Badelj regolarmente in campo dal primo minuto. La stellina viola sta da tre giorni lavorando ormai a pi...

Come riporta La Nazione Montella intende ridare fiducia al blocco ormai collaudato, con Chiesa e Badelj regolarmente in campo dal primo minuto. La stellina viola sta da tre giorni lavorando ormai a pieno regime con il resto del gruppo mentre Badelj, nonostante alcune parole del ct croato Dalic relative al suo precario stato di forma, è tornato a Firenze in ottime condizioni e giocherà dal primo minuto.