L’avventura di Badelj in viola è già terminata da mesi, da quando a gennaio è stato acquistato Amrabat. Il croato ha fatto una stagione al di sotto delle proprie capacità, il campo purtroppo non ha dato le risposte che Pradè e Montella cercavano. Il suo periodo peggiore è arrivato a novembre. Per lui quindi nessun riscatto dalla Lazio. Lo riporta La Nazione.