Milan Badelj tornerà alla Lazio e poi verrà ceduto. La Fiorentina non lo riscatterà per 4,5 milioni. Il croato è pronto per la cessione al Lokomotiv Mosca per 3,5 milioni, conferme che arrivano dalla Russia. Nelle prossime settimane verrà definita la modalità di trasferimento se a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Il centrocampista firmerà un triennale. Lo riporta il Corriere dello Sport.