La Nazione, dopo la Coppa Italia tocca di nuovo a Benassi. Badelj in panchina perché fuori forma
La Nazione oggi in edicola racconta di un Marco Benassi vicino alla sua seconda gara da titolare consecutiva, dopo aver deciso il turno di Coppa Italia.
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 10:56
La Nazione oggi in edicola racconta di un Marco Benassi vicino alla sua seconda gara da titolare consecutiva, dopo aver deciso con una doppietta il turno di Coppa Italia. Nella partitella finale della pre-rifinitura di ieri infatti, Montella ha riproposto l'ex Torino tra i titolari. Il tutto complice un momento di scarsa forma di Milan Badelj.