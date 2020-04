Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj ha commentato in esclusiva a Lady Radio i temi del momento, ripartendo dalla situazione attuale e dai compagni risultati positivi al Corona Virus:

“Un grande saluto a tutti i tifosi viola, la situazione è particolare ma ci siamo abituati con i nostri ritmi a casa e le abitudini che si sono create improvvisamente. Diciamo che stiamo bene, per fortuna, sia la mia famiglia sia la famiglia viola. I ragazzi positivi stanno bene, son recuperati. Gli siamo stati vicini in questi giorni”.

Come vanno gli allenamenti a casa?: “Son particolari, come tutta la situazione. Ci siamo abituati a saltare in soggiorno, a rompere ai vicini, i miei hanno una pazienza incredibile, gli ringrazio, facciamo esercizi con la corda e la forza. Insomma tutto quello che si può fare al chiuso”

Cosa ne pensi della ripresa del campionato?: “Si direi che si aspetta una ripartenza per i motivi che sono importanti. Nello stesso tempo non si può dimenticare per un secondo la salute della gente. Credo che tutti i giocatori abbiano la voglia di finire il campionato, ma è chiaro che bisognerà valutare la situazione Abbiamo fiducia nella Lega calcio che troverà la giusta soluzione”.

Ecco ma come te la immagini la ripresa, gli allenamenti?: “Sarà una situazione particolare, diversa, fatti in gruppi da 7-10 giocatori e poi pian piano aumentare. Non so sinceramente, bisogna valutare tutti i rischi possibili. Bisogna essere precisi”.

Ti senti leader di questa squadra?:”Non mi definirei leader. Cerco sempre di aiutare i compagni, la squadra con diversi tipi di consigli. Mi considero come un insegnante più che come un leader, spero che i ragazzi possono imparare qualcosa da me nel bene e nel male visto che fino a oggi ho fatto una discreta carriera”.

Ladyradio.it