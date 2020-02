Queste le parole rilasciate da Giuseppe Dossena a Radio Bruno Toscana: “Sia Fiorentina che Samp quest’anno rischiano la retrocessione, la classifica è molto corta. Servono calciatori di personalità e qualità per far uscire le squadre da queste situazioni, sarà una partita molto delicata. Commisso sta facendo molto bene, ha già investito molto. Badelj non è più ai livelli di una volta nel nostro campionato mentre in Nazionale ha giocato molto bene”.