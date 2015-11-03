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Notizie Dossena Fiorentina

Dossena: "Kean deve darsi delle priorità e non fare come Balotelli. Comuzzo? Va mandato in campo"

15 novembre 2024 16:01

Dossena va al Como per 8 milioni più bonus. Il difensore del Cagliari era seguito anche dalla Fiorentina

21 giugno 2024 19:13

Idea Dossena non solo per la Fiorentina: il difensore del Cagliari piace anche ad Italiano e al Bologna

17 giugno 2024 17:32

Sky Sport: "Interesse della Fiorentina per Alberto Dossena, il difensore piace anche al Como"

04 giugno 2024 10:52

Gazzetta, Quarta ancora nessun rinnovo. In caso di addio in estate, Fiorentina su Dossena 

06 aprile 2024 09:27

Gazzetta, dubbi su Martinez Quarta, la Fiorentina ha individuato Dossena come suo sostituto

02 aprile 2024 11:49

La Gazzetta rivela: "La Fiorentina tiene d'occhio Dossena del Cagliari. Su di lui anche Napoli e Bologna"

28 marzo 2024 11:57

Dossena: "Vlahovic sia riconoscente ai Viola. Difficile pensare ad una Fiorentina senza di lui"

15 settembre 2021 14:34

Dossena: "Se Antognoni deve essere utile solo per tagliare i nastri è giusto che lasci la Fiorentina"

05 luglio 2021 13:32

Dossena: "Antognoni non deve restare per tagliare nastri. Non si può gettare la storia nella spazzatura"

29 giugno 2021 15:28

Dossena: "Sia la Fiorentina che la Samp rischiano la Serie B. Badelj? In A non è più ai livelli di una volta"

13 febbraio 2020 22:20

Dossena: "Sarà impossibile trattenere Chiesa. Ci vuole pazienza, la società non deve andare dietro agli umori della piazza"

12 ottobre 2017 16:44

Dossena: ''Fiorentina, senza le coppe farai più punti. Dopo Verona si può ben sperare...''

13 settembre 2017 15:42

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