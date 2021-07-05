Dossena: "Se Antognoni deve essere utile solo per tagliare i nastri è giusto che lasci la Fiorentina"
Dossena senza mezzi termini su Antognoni
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2021 13:32
L'ex calciatore Giuseppe Dossena ha parlato di Antognoni ai microfoni di Lady Radio:
“Antognoni? La storia non si può gettare nella spazzatura, le tradizioni vanno rispettate. Una persona come lui non può essere utile soltanto per tagliare i nastri: a certe persone bisogna dare un ruolo. Se si rende conto di non servire a niente, è giusto che prenda strade diverse. Giancarlo ha ottime capacità di analisi: bisogna capire se la Fiorentina gli permetterà di fare questo”.