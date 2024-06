Idea Dossena non solo per la Fiorentina: il difensore del Cagliari piace anche ad Italiano e al Bologna

Alberto Dossena ha catturato l’attenzione di alcuni club di Serie A. Il difensore classe 1998 è stato accostato alla Fiorentina già prima della partenza di Vincenzo Italiano ed ora sarebbe finito anche in orbita Bologna, che ha bisogno di rinforzarsi in tutti i reparti per affrontare al meglio l’impegno europeo. Le caratteristiche di Dossena rispecchiano quelle che sarebbero le idee dell’ex allenatore viola, considerate sia le sue qualità difensive che offensive, avendo collezionato 3 gol e 4 assist nella stagione oramai conclusa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

