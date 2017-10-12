Dossena: "Sarà impossibile trattenere Chiesa. Ci vuole pazienza, la società non deve andare dietro agli umori della piazza"

Dossena mostra delle idee chiare sul futuro della Fiorentina.

Beppe Dossena ha parlato di Fiorentina a Lady Radio:

“La Viola ha una rosa giovane, appena nata, bisogna avere molta pazienza ma già ha fatto vedere i primi accenni di cose buone. Credo che domenica contro l'Udinese possa farcela.

La pazienza deve esserci sia da parte dei tifosi, ma anche e di più da parte della Fiorentina stessa: è vero che siamo in Italia dove si vuole tutto e subito, ma la società deve difendere le sue scelte, senza seguire gli umori camaleontici della piazza. La corsa per l’Europa League è aperta e molto difficile, ma la Fiorentina ci può provare.

Chiesa? La Fiorentina non si potrà difendere dalle richieste che arriveranno dal calciomercato. Federico comunque merita già da tempo la Nazionale maggiore, abbiamo bisogno di lui”.