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Dossena: ''Fiorentina, senza le coppe farai più punti. Dopo Verona si può ben sperare...''

Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Dopo la gara vinta contro il Verona la viola può ben sperare per il futuro. Non avere le coppe alla lunga può essere un vantag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2017 15:42
Dossena: ''Fiorentina, senza le coppe farai più punti. Dopo Verona si può ben sperare...'' -
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Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Dopo la gara vinta contro il Verona la viola può ben sperare per il futuro. Non avere le coppe alla lunga può essere un vantaggio, ma a patto di mettere in campo tutte le risorse disponibili".

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