Dossena: ''Fiorentina, senza le coppe farai più punti. Dopo Verona si può ben sperare...''
Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Dopo la gara vinta contro il Verona la viola può ben sperare per il futuro. Non avere le coppe alla lunga può essere un vantag...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2017 15:42
Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Dopo la gara vinta contro il Verona la viola può ben sperare per il futuro. Non avere le coppe alla lunga può essere un vantaggio, ma a patto di mettere in campo tutte le risorse disponibili".