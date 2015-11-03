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Notizie Coppe Fiorentina

Cecchi: "La Fiorentina ha capito che deve puntare alle coppe. In Conference solo Villarreal, West Ham e Lazio meglio dei viola"

07 marzo 2023 17:09

UEFA, il piano per la ripartenza del calcio: finire i campionati entro il 31 luglio poi le Coppe

22 aprile 2020 21:56

Bertoni: "Un calcio senza tifosi non esiste. Fiorentina? Il suo scudetto è giocare le Coppe"

18 aprile 2020 12:24

L'UEFA conferma: la priorità l'ha il campionato, poi le Coppe a luglio e agosto, Nazionali a settembre

01 aprile 2020 18:45

Dossena: ''Fiorentina, senza le coppe farai più punti. Dopo Verona si può ben sperare...''

13 settembre 2017 15:42

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