“Società che spingono per giocare? Non sono affatto d’accordo, non c’è sicurezza – ha detto Daniel Bertoni al Corriere Fiorentino-. Il problema è solo economico perchè senza sponsor e diritti tv i club hanno grandi problemi e quindi voglio tornare in campo, ma ora non è il momento di pensare al calcio. Prima viene la vita, poi il pallone. I giocatori sono esseri umani, non macchine”.

“Calcio a porte chiuse? Non è calcio questo. Più delle partite conta il contorno, la gente che tifa. Se potessi chiederei di giocare di nuovo l’ultima di quel campionato dell’82, quella dello scudetto rubato, sia Cagliari-Fiorentina che Catanzaro-Juventus. L’operato di Commisso si vedrà meglio al secondo anno. Ma non illudiamo i tifosi, per la Fiorentina lo scudetto è giocare le Coppe”.