La Gazzetta rivela: “La Fiorentina tiene d’occhio Dossena del Cagliari. Su di lui anche Napoli e Bologna”

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina starebbe tenendo d’occhio il difensore del Cagliari, classe ’98, Alberto Dossena. È un pezzo pregiato della rosa del club sardo e, in questo primo anno di Serie A, le sue prestazioni di certo non sono passate inosservate: il centrale, dotato anche di ottime capacità offensive, ha totalizzato 2 gol e ben 3 assist in questa stagione, mostrandosi pericoloso sui calci piazzati, essendo un abile colpitore di testa. Nonostante sia il suo primo anno nella massima serie italiana, le sue capacità di adattamento e la sua crescita costante – a fianco dell’ex Fiorentina Yerry Mina – hanno suscitato l’interesse delle big italiane. Il club viola non sarebbe l’unico a seguire il giocatore, poiché ci sarebbero anche il Bologna, il Napoli e il Sassuolo, qualora dovesse riuscire nell’impresa salvezza. La valutazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro e chissà che il club di Rocco Commisso decida di affondare per lui in estate.

