Gazzetta, Quarta ancora nessun rinnovo. In caso di addio in estate, Fiorentina su Dossena 

La Gazzetta dello Sport parla della Fiorentina del futuro, con Gilardino in panchina. In difesa sicuramente si ripartirà da Dodò e Kayode, con il giovane classe 2004 in rampa di lancio. Poi c’è Ranieri che sta diventando una sicurezza per tutti. Diverso il caso di Quarta, che scade nel 2025. In caso di addio estivo la Fiorentina si cautelerebbe con il nome di Dossena del Cagliari. Difensore duttile, in grado di giocare sia a 3 che a 4, con Gilardino che potrebbe giostrarlo fra i due sistemi.

