Dossena: "Antognoni non deve restare per tagliare nastri. Non si può gettare la storia nella spazzatura"

Dossena a Lady Radio: "Mi chiedo: Italiano sarà l'allenatore giusto per la Fiorentina?

L'ex calciatore, adesso opinionista, Beppe Dossena è intervenuto a Lady Radio sulle vicende che stanno accadendo in casa Fiorentina. Le sue parole:

"Non si può nascondere o gettare nella spazzatura la storia di Antognoni. Persone come Giancarlo non vanno usate per tagliare nastri o per le feste, ma per avere delle mansioni precise e per sfruttare le sue competenze. Antognoni è un patrimonio di Firenze e del calcio italiano, ha fatto calcio ad alto livello e quindi ha qualcosa da dire. Parlando da fuori, sembra che ci sia confusione alla Fiorentina, quanto successo con Gattuso è emblematico, ma anche ora con Italiano. Mi chiedo: serviva creare questo precedente? E poi, è l'allenatore giusto per Firenze?".

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