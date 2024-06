Dossena va al Como per 8 milioni più bonus. Il difensore del Cagliari era seguito anche dalla Fiorentina

Il Como è vicino a centrare il suo primo colpo ufficiale della sessione di calciomercato estiva per la Serie A. Non solo Andrea Belotti, per il quale c’è moderato ottimismo (clicca qui per leggere la situazione), ma il club lombardo sta lavorando anche per Alberto Dossena.

Il Como ha trovato l’intesa di massima con il Cagliari per Alberto Dossena, dopo i contatti degli ultimi giorni. Accordo trovato per 8 milioni più 2 di bonus. Ora servirà trovare quello con il giocatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

