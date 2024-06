Agente di Bianco: “Assurdo fare un altro anno di B, spero che Palladino voglia tenerlo con sé in prima squadra”

A Radio Bruno l’agente di Bianco Beppe Galli ha parlato del futuro del suo assistito: “Ha fatto una grande stagione con la Reggiana in serie B in un campionato difficile dove la squadra poteva ambire anche ai playoff, è cresciuto tanto ed è pronto per la prima squadra, ha qualità e mi auguro che Palladino lo voglia tenere con sé perché sarebbe assurdo dover rifare di nuovo la B, è anche un giocatore ormai in pianta stabile tra le fila dell’under 21. In Italia a differenza di altre nazioni i giovani non hanno il tempo di dimostrare perché si pretende che siano già dei giocatori pronti. Adesso andrà in ritiro e sono sicuro che farà vedere all’allenatore tutto il valore che ha. La Fiorentina dovrà fare parecchio sul mercato, ma il club ha dirigenti capaci e sono convinto che farà un buon lavoro in sinergia con il nuovo allenatore.”