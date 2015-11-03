Notizie Beppe Galli Fiorentina

Agente di Bianco: "Assurdo fare un altro anno di B, spero che Palladino voglia tenerlo con sé in prima squadra"
21 giugno 2024 20:41
Agente Bianco: "A fine anno lascia la Fiorentina. Non può non giocare e stare a guardare"
01 giugno 2023 15:54
Agente Bianco: "Contro il Sassuolo è stato marcato a uomo quindi vuol dire che lo temevano"
09 gennaio 2023 20:50
Agente Bianco: "Non deve andare in serie B, resta alla Fiorentina. Non c'entra con il gol subito"
05 gennaio 2023 14:15
Ag. Bianco: "Lo volevano tante squadre ma meglio la Fiorentina che 10 presenze in serie B"
07 ottobre 2022 15:12
Pres. Assoagenti: "I procuratori non comandano, sono i primi a sostenere e a volere il bene del calcio"
16 ottobre 2021 12:15
Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino
05 gennaio 2021 21:28
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