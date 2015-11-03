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Notizie Beppe Galli Fiorentina

Agente di Bianco: "Assurdo fare un altro anno di B, spero che Palladino voglia tenerlo con sé in prima squadra"

21 giugno 2024 20:41

Agente Bianco: "A fine anno lascia la Fiorentina. Non può non giocare e stare a guardare"

01 giugno 2023 15:54

Agente Bianco: "Contro il Sassuolo è stato marcato a uomo quindi vuol dire che lo temevano"

09 gennaio 2023 20:50

Agente Bianco: "Non deve andare in serie B, resta alla Fiorentina. Non c'entra con il gol subito"

05 gennaio 2023 14:15

Ag. Bianco: "Lo volevano tante squadre ma meglio la Fiorentina che 10 presenze in serie B"

07 ottobre 2022 15:12

Pres. Assoagenti: "I procuratori non comandano, sono i primi a sostenere e a volere il bene del calcio"

16 ottobre 2021 12:15

Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino

05 gennaio 2021 21:28

Beppe Galli: "I viola sono stati i migliori a gennaio. Bravi a prendere Cutrone, forte ed italiano.."

10 febbraio 2020 13:46

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