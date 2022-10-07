Ag. Bianco: "Lo volevano tante squadre ma meglio la Fiorentina che 10 presenze in serie B"

Giorno felice per Alessandro Bianco, il ragazzo di Torino, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ha esordito in prima squadra

Beppe Galli, procuratore di Alessandro Bianco, ha parlato e commentato a Radio Bruno l'esordio del proprio assistito in Conference League contro l'Hearts:

"Sono contento per lui, se lo merita. Se è rimato a Firenze è perchè ha la stima dell'allenatore che gli parla spesso e della società, in estate tante squadre hanno bussato per lui ma la società le ha rimandate al mittente. Il ragazzo sa di questa fiducia ed è contento di tutto questo. La scelta di restare l'avevamo già pensata, allenarsi con la prima squadra si impara, tra fare 10 presenze in serie B e rimanere a Firenze era meglio restare alla Fiorentina, poi magari a gennaio vediamo quello che accadrà e faremo le nostre valutazioni. La sua forza è stata che è sempre rimasto tranquillo e sereno, anche ieri sembrava un veterano, ieri era come se giocasse in primavera"

ADESSO ANCHE LA LAZIO VUOLE PARISI

https://www.labaroviola.com/gazzetta-parisi-destinato-al-salto-servono-10-milioni-la-lazio-sfida-la-fiorentina-anche-sul-mercato/188304/