Gazzetta, Parisi destinato al salto: servono 10 milioni. La Lazio sfida la Fiorentina anche sul mercato

Lunedì alle 20.45 si sfideranno Fiorentina e Lazio per la nona giornata di Serie A. Ma la sfida potrebbe continuare anche fuori dal reettangolo verde. Infatti, stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti si sono appena rifatti sotto per avere Fabiano Parisi per gennaio. Ma l’Empoli non fa sconti: la richiesta è sempre di 10 per il suo mancino nel giro dell’Under 21. Anche perché il presidente Corsi sa bene che anche i viola tengono sempre le antenne dritte per il terzino. E poi c’è il sacrificio di dover rinunciare ad un punto di forza della squadra di Zanetti a metà stagione. Ormai, però, il terzino è destinato a fare il salto di qualità.