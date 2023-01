Agente Bianco: “Contro il Sassuolo è stato marcato a uomo quindi vuol dire che lo temevano”

Beppe Galli, procuratore di Alessandro Bianco, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole dopo le due prestazioni da titolari:

“Il ragazzo è molto contento, contro il Monza aveva fatto un errore grave a centrocampo e questo gli ha abbassato il voto, ma non ha colpe sul gol del pareggio segnato da Carlos Augusto, contro il Sassuolo è stato marcato a uomo da Traorè, questo vuol dire che lo temevano, gli darei un 6 meno come voto. Adesso è un giocatore più consapevole, non è un ragazzino, Italiano ha a disposizione un giocatore pronto dopo queste due partite, è stato raggiunto il nostro obiettivo”

