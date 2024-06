Sky Sport rivela: “Il Genoa vuole Terracciano per sostituire Martinez destinato alla cessione”

Genoa molto attivo in questi giorni sul fronte calciomercato, sia in entrata che in uscita. Con Josep Martinez che potrebbe finire all’Inter, la dirigenza rossoblù è al lavoro per trovare un nuovo portiere titolare in vista della prossima stagione. Stando a quello che riferisce Sky Sport, un nome che piace ai Grifoni è quello di Pietro Terracciano. Dal 2019 difende i pali della Fiorentina che, per la verità, non ha in programma di cederlo. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’arrivo di Terracciano, il Genoa avrebbe pronte delle idee alternative. Una è decisamente suggestiva, visto che riguarda un portiere che conosce bene la Genova calcistica ma dall’altro lato. Si tratta di Emil Audero, che a fine giugno rientrerà alla Sampdoria dopo un anno in prestito all’Inter. Su di lui c’è anche il Como. Lo riporta TMW

