Corriere dello Sport: “Ikoné potrebbe accettare l’Al-Duhail, pronto ingaggio da 3 milioni. Alla Fiorentina 15 milioni”

Ikoné può davvero partire. Dopo due anni e mezzo il suo rendimento non è migliorato, quindi la Fiorentina, di comune accordo con il giocatore, ha deciso di sondare il terreno per una cessione in estate. Oggi la soluzione più calda è il Qatar: per il classe ’98 si è fatto avanti l’Al-Duhail, che avrebbe proposto al club viola una cifra attorno ai 15 milioni di euro. A meno che non si facciano avanti altre squadre, l’ex Lille sembra intento ad accettare la proposta, tanto più che andrebbe a percepire il doppio di quanto guadagna attualmente (da 1.5 a 3 milioni di euro). Lo scrive il Corriere dello Sport.

