Corriere dello Sport: “L’Atalanta ha offerto un prestito più diritto di riscatto a 17 milioni per Zaniolo. La Fiorentina rilancia?”

L’Atalanta ha avuto la stessa idea dei viola. Idea-Zaniolo, chiaramente, e l’hanno descritta così al Galatasaray, proprietario del cartellino: 2-3 milioni di prestito oneroso e diritto di riscatto a 16-17 milioni. C’è una parte più concreta rappresentata dal prestito oneroso e c’è un punto d’arrivo che più o meno è quello che Fiorentina e Galatasaray potrebbero fissare tra un anno esatto, insomma qualcosa cambia anche se non tanto e la partita è tutta da giocare. Non è detto che il club di Commisso non alzi la posta, anzi è probabile lo faccia se insiste l’interesse per un elemento che sarebbe rinforzo vero nel calcio di Palladino per le qualità, per la forza fisica, per l’adattabilità al modulo specie se l’allenatore campano dovesse ricominciare dal 3-4-2-1 (Zaniolo uno dei due dietro la punta centrale, naturalmente). E un ruolo importante in tutto questo, forse decisivo, ce l’avrà proprio Zaniolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

