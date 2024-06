Corriere Fiorentino: “Castrovilli e Bonaventura verso l’addio. Palladino ha altre idee tattiche”

Ad una settimana dall’inizio del calciomercato estivo la Fiorentina ha già operato tanto in uscita. Con i mancati riscatti di Arthur e Maxime Lopez e gli addii sempre più probabili di Bonaventura e Castrovilli, il club viola si prepara a settimane di cambiamenti. Più le giornate passano più le distanze tra i due giocatori e la Fiorentina rimangono intatte. Non sono soltanto le motivazioni economiche ad allontanare Jack e Castro dalla squadra viola, ma soprattutto le nuove idee tattiche di Raffaele Palladino. Il neo tecnico della Fiorentina è una delle discriminanti sul mercato in arrivo nelle prossime settimane, sorta di garante del rinnovamento pressoché obbligato dopo il cambio di guida tecnica. Un discorso che riguarda più calciatori e almeno due reparti, centrocampo e attacco, dove molto potrebbe cambiare per consegnare al nuovo allenatore una squadra più incline alle sue idee. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

