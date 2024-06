Tuttosport: “Bologna su Kean, piace ad Italiano. Su di lui c’è anche la Fiorentina”

Moise Kean, in uscita dalla Juventus e per il quale ci sarebbe l’interesse della Fiorentina. L’attaccante è accostato ad ora, infatti, sia ai viola che al Bologna. Per quanto riguarda i felsinei, il neo allenatore rossoblù Vincenzo Italiano spicca come uno dei maggiori estimatori di Kean. Il fatto che al Dall’Ara, nella prossima stagione, Kean abbia la possibilità di calcare il palcoscenico della Champions League, poi, rappresenta un altro elemento a favore dell’incastro. Non si è ancora scesi nel concreto di un’operazione resa comunque complicata dall’ingaggio e dall’ammortamento della punta bianconera, ma la manifestazione d’interesse è arrivata. Quella che porta in Emilia, in ogni caso, non è l’unica strada che potrebbe aprirsi davanti a Kean: il classe 2000 piace anche a Raffaele Palladino, fresco di nomina alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

