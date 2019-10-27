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Badelj: "La mia storia alla Lazio? Non ha funzionato per colpa mia. I biancocelesti sono una squadra temibile"

Questi alcuni passaggi dell'intervista della Gazzetta dello Sport a Milan Badelj: "Battere la squadra di Inzaghi sarebbe importante perchè alimenterebbe dentro il nostro gruppo la fede di poter arriva...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 09:37
Badelj: "La mia storia alla Lazio? Non ha funzionato per colpa mia. I biancocelesti sono una squadra temibile" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questi alcuni passaggi dell'intervista della Gazzetta dello Sport a Milan Badelj: "Battere la squadra di Inzaghi sarebbe importante perchè alimenterebbe dentro il nostro gruppo la fede di poter arrivare al quarto-quinto posto. Questa Fiorentina sta crescendo. Si è vero, la mia storia alla Lazio non ha funzionato, è stata soprattutto colpa mia. È stato tutto faticoso fin dal primo giorno. La Lazio è un avversario temibile. Milinkovic Savic può risolvere la partita con un colpo; Correa nell'uno contro uno è micidiale e se Immobile sta bene parti sempre 1-0.

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