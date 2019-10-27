Badelj: "La mia storia alla Lazio? Non ha funzionato per colpa mia. I biancocelesti sono una squadra temibile"

Questi alcuni passaggi dell'intervista della Gazzetta dello Sport a Milan Badelj: "Battere la squadra di Inzaghi sarebbe importante perchè alimenterebbe dentro il nostro gruppo la fede di poter arriva...

Questi alcuni passaggi dell'intervista della Gazzetta dello Sport a Milan Badelj: "Battere la squadra di Inzaghi sarebbe importante perchè alimenterebbe dentro il nostro gruppo la fede di poter arrivare al quarto-quinto posto. Questa Fiorentina sta crescendo. Si è vero, la mia storia alla Lazio non ha funzionato, è stata soprattutto colpa mia. È stato tutto faticoso fin dal primo giorno. La Lazio è un avversario temibile. Milinkovic Savic può risolvere la partita con un colpo; Correa nell'uno contro uno è micidiale e se Immobile sta bene parti sempre 1-0.