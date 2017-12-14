Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto
Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, l'ex capitano viola oggi al San Lorenzo ha fatto ritorno nella città che lo ha ospitato per 5 anni. Il difensore argentino ha celebrato il suo ritorno con una ce...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 01:47
Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, l'ex capitano viola oggi al San Lorenzo ha fatto ritorno nella città che lo ha ospitato per 5 anni. Il difensore argentino ha celebrato il suo ritorno con una cena a baso di Asado con i suoi ex compagni di squadra Maxi Olivera, Carlos Sanchez, Cristoforo tra cui c'era anche Giovanni Simeone, arrivato quest'anno in riva all'Arno ma connazionale di Gonzalo Rodriguez. Questo il post pubblicato da Maxi Olivera sul proprio profilo Instagram