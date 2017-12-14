Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto

Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, l'ex capitano viola oggi al San Lorenzo ha fatto ritorno nella città che lo ha ospitato per 5 anni. Il difensore argentino ha celebrato il suo ritorno con una ce...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2017 01:47

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