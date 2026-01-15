Corriere dello Sport: “Fiorentina sulla punta Salinardi. Il San Lorenzo ha bisogno di vendere”

La Fiorentina pensa anche al futuro. E scandaglia, come da tradizione, il mercato argentino: la voce che arriva dall’altra parte dell’Oceano, e che trova conferma anche qui, riguarda Branco Salinardi, attaccante classe 2007 del San Lorenzo.

Punta centrale di un metro e ottanta di altezza, 11 presenze in prima squadra e una rete nel campionato argentino, Salinardi ha diversi estimatori in Europa e possiede anche il passaporto italiano. Per la complicatissima situazione finanziaria del San Lorenzo in questo momento è difficile finalizzare una trattativa (mancano dirigenti con poteri di firma sulle operazioni). L’operazione non si può concretizzare quindi nell’immediato, anche se Los Cuervos, proprio per le difficoltà societarie, hanno bisogno di vendere e il calciatore è in scadenza a dicembre 2026. Lo riporta il Corriere dello Sport.