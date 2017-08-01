Ex viola, Tino Costa scaricato con audio whatsapp dal tecnico del San Lorenzo: "Persona non all'altezza"

L’ex viola Tino Costa ha scritto una lettera rivolta ai tifosi del San Lorenzo, per spiegare come l'allenatore lo ha scaricato:“Me ne vado triste, ma con la consapevolezza di aver indossato la maglia...

L’ex viola Tino Costa ha scritto una lettera rivolta ai tifosi del San Lorenzo, per spiegare come l'allenatore lo ha scaricato:“Me ne vado triste, ma con la consapevolezza di aver indossato la maglia della squadra che ho sempre amato. Da professionista posso accettare che un allenatore non mi tenga in considerazione, ma vedendo il modo in cui mi ha comunicato la sua scelta (un triste audio di whatsapp), posso dire che che questa persona non è all’altezza di questo incredibile club”. L’ex giocatore di Serie A ha preferito non divulgare le parole dell’allenatore: “Ho pensato a lungo se pubblicare o meno l’audio, ma risulterebbe umiliante e denigrante, quindi preferisco tenerlo per me. Semplicemente grazie a voi tifosi e ai miei compagni, indossare questa maglia è stata la miglior cosa della mia vita”.