Dall'Argentina riportano: "Lazio, Torino e Fiorentina sono interessate al portiere Gill del Paraguay"

Il portiere paraguaiano ha colpito per le sue parate al Mondiale 2026

L'impresa della nazionale paraguaiana ai Mondiali, capace di estromettere la Germania dopo la lotteria dei calci di rigore, ha risuonato con forza anche nel panorama calcistico italiano. Secondo le indiscrezioni lanciate da Jonathan Lopez Lobos, giornalista di ESPN Argentina, le ottime prestazioni del portiere dell'Albirroja e del San Lorenzo, Orlando Gill, avrebbero catturato l'attenzione di ben tre società di Serie A. Il profilo dell'estremo difensore classe 2000, infatti, piace particolarmente a Torino e Lazio, oltre che alla Fiorentina, la quale starebbe valutando il suo profilo come potenziale contromossa nell'eventualità di un addio di David De Gea. I primi contatti esplorativi e i relativi sondaggi sono già andati in scena nelle ultime ore.

Forte di una imponente struttura fisica grazie ai suoi 199 centimetri d'altezza, il portiere andrebbe a occupare la seconda casella riservata ai calciatori extracomunitari nei roster italiani. Nonostante la giovane età, Gill ha già collezionato 10 gettoni di presenza con la selezione maggiore del Paraguay e ha difeso i pali del San Lorenzo in 59 occasioni ufficiali a partire dal suo debutto nel 2024. Il vincolo contrattuale che lo lega alla società di Boedo scadrà ufficialmente il 31 dicembre 2027.