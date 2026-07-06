Gill, avvicinato alla Fiorentina per la porta: "Mi piacerebbe giocare in Italia, so che mi ha cercato il Torino"

Il portiere del Paraguay potrebbe arrivare in Serie A a breve

Orlando Gill, reduce da un Mondiale vissuto da assoluto protagonista, ha visto concludersi il suo cammino nella notte per mano della Francia. Il suo Paraguay ha dato battaglia fino all'ultimo secondo in un ottavo di finale ad altissima tensione e non privo di nervosismo. Nonostante l'eliminazione, il portiere è stato eletto MVP della sfida, una gara segnata dalle polemiche per l'atteggiamento ruvido dei sudamericani e culminata nel finale con uno scontro visivo tra Gill e Mbappé, che ha festeggiato la qualificazione proprio davanti al portiere al momento del triplice fischio.

Ai microfoni di Sky, l'estremo difensore ha commentato le voci sul proprio futuro, che lo vedono nel mirino anche della Fiorentina: «Ora staccherò la spina per qualche giorno, poi valuteremo il da farsi. Ci siederemo a un tavolo per trovare la soluzione migliore per tutti. Il Torino? È un'opzione, parliamo di una società storica in Italia. La decisione finale spetterà comunque ai club, che dovranno esaminare le proposte. Per adesso penso solo a riposarmi, poi sia quel che sia». Il San Lorenzo valutava inizialmente il cartellino del giocatore non meno di 6 milioni di euro, ma le ottime prestazioni nella rassegna iridata hanno spinto la base d'asta verso l'alto.