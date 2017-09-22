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Gonzalo, notte maledetta: fuori dalla Libertadores, l'allenatore si dimette

Notte maledetta per Gonzalo Rodriguez: il suo San Lorenzo perde ai rigori contro il Lanus ed esce dalla Copa Libertadores, corrispondente della Champions League europea. Parallelamente, giunge la noti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 16:54
Gonzalo, notte maledetta: fuori dalla Libertadores, l'allenatore si dimette - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Notte maledetta per Gonzalo Rodriguez: il suo San Lorenzo perde ai rigori contro il Lanus ed esce dalla Copa Libertadores, corrispondente della Champions League europea. Parallelamente, giunge la notizia delle dimissioni dell'allenatore Diego Aguirre.

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