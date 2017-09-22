Gonzalo, notte maledetta: fuori dalla Libertadores, l'allenatore si dimette
Notte maledetta per Gonzalo Rodriguez: il suo San Lorenzo perde ai rigori contro il Lanus ed esce dalla Copa Libertadores, corrispondente della Champions League europea. Parallelamente, giunge la noti...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 16:54
Notte maledetta per Gonzalo Rodriguez: il suo San Lorenzo perde ai rigori contro il Lanus ed esce dalla Copa Libertadores, corrispondente della Champions League europea. Parallelamente, giunge la notizia delle dimissioni dell'allenatore Diego Aguirre.