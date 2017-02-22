Adesso è finita davvero, Gonzalo dirà addio alla Fiorentina. Anche la Roma fa la sua offerta...
Come ha confermato anche il suo agente non ci sono più margini di trattativa tra la Fiorentina e Gonzalo Rodriguez
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2017 10:51
Non ci sono più margini ormai per il rinnovo di Gonzalo Rodriguez. Il centrale lascerà la Fiorentina e andrà via a parametro zero. Una rottura che ormai è chiara da tempo; del resto lo si era capito benissimo anche attraverso le parole che il suo procuratore. Intanto il futuro del giocatore potrebbe essere in una big del calcio italiano, con Roma ed Inter interessate a metterlo sotto contratto. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina.