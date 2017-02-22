Adesso è finita davvero, Gonzalo dirà addio alla Fiorentina. Anche la Roma fa la sua offerta...

Come ha confermato anche il suo agente non ci sono più margini di trattativa tra la Fiorentina e Gonzalo Rodriguez

A cura di Redazione Labaroviola 22 febbraio 2017 10:51

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi