Ag. Gonzalo: "Ci sono tante offerte sia in Italia che all'estero, fra qualche settimana sarà tutto più chiaro"

Ricevo tante chiamate da parte di intermediari che mi chiedono com’è la situazione di Gonzalo. Lazio e Milan? Le società non mi hanno contattato

Raul Iglesias, agente di Gonzalo Rodriguez, ha parlato della situazione del capitano della Fiorentina a Calciomercato.com.

Iglesias, a fine campionato sarà addio sicuro alla Fiorentina? Da Firenze a Roma, sponda Lazio: c’è qualcosa con il club del presidente Lotito?

"Ho sentito di questa cosa, posso dire che ancora nessuno della Lazio mi ha contattato per qualcosa di ufficiale. Ricevo tante chiamate da parte di intermediari che mi chiedono com’è la situazione di Rodriguez".

Può essere una opzione interessante?

"Io prendo in considerazione solo quando un club mi chiama direttamente e, per il momento, non è successo. Se sarà, perchè no? Sarebbe una opzione interessante in più rispetto a quelle che ci sono già. Gonzalo valuterà tutto e prenderà la decisione migliore per il suo futuro professionale".

Al momento di concreto c’è solo la richiesta del San Lorenzo?

"No, ci sono varie situazioni in Grecia, Italia, Argentina e Messico. Preferisco non fare nomi per rispetto dei club".

Ma tra queste c’è il Milan di Montella, che lo stima da tanti anni…

"Si, è corretto. Mi hanno domandato per distinte vie però dal club niente di ufficiale. Posso comprendere che è in atto un processo di nuova organizzazione. Noi stiamo parlando anche con altri club che mi chiedono del suo futuro. Per il momento non posso dire più nulla, entro qualche settimana avremo novità importanti".