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Repubblica, il Milan è vicino all'ingaggio di Gonzalo Rodriguez

Vicinissimo l'arrivo del difensore argentino a Milano sponda rossonera. Così racconta La Repubblica. Gonzalo torna da Montella?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2017 18:46
Repubblica, il Milan è vicino all'ingaggio di Gonzalo Rodriguez - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il Milan sarebbe ad un passo dall'ingaggio dell'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez. La società rossonera starebbe mettendo a segno un duplice colpo con il duo in arrivo Gonzalo - Biglia con il difensore che andrebbe a riabbracciare il suo ex allenatore Vincenzo Montella. Ma anche da Roma sponda Lazio giurano di avere un accordo in mano con il difensore argentino...

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