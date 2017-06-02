Repubblica, il Milan è vicino all'ingaggio di Gonzalo Rodriguez
Vicinissimo l'arrivo del difensore argentino a Milano sponda rossonera. Così racconta La Repubblica. Gonzalo torna da Montella?
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2017 18:46
Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il Milan sarebbe ad un passo dall'ingaggio dell'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez. La società rossonera starebbe mettendo a segno un duplice colpo con il duo in arrivo Gonzalo - Biglia con il difensore che andrebbe a riabbracciare il suo ex allenatore Vincenzo Montella. Ma anche da Roma sponda Lazio giurano di avere un accordo in mano con il difensore argentino...