Gonzalo: "Quarta non è stato convocato dall'Argentina perchè quando ha giocato non ha convinto"

Gonzalo Rodriguez è stato uno difensori più forti degli ultimi 10 anni in casa Fiorentina, le sue considerazioni

Gonzalez Rodriguez ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell'ex capitano della Fiorentina:

"L'Argentina è la favorita di questo mondiale, la prima partita è andata male adesso ci giochiamo tutto con il Messico di Tata Martino che ci conosce bene, abbiamo tutta la pressione addosso. Nico Gonzalez? Mi metto nei panni del calciatore, è il sogno della nostra vita giocare il mondiale, non stava bene ma dire di no alla nazionale è difficile, la gente a Firenze è arrabbiata e lo capisco perchè per i tifosi viola la Fiorentina è tutto, lui ha spinto per essere al mondiale e purtroppo le cose non sono andate benissimo, adesso deve riconquistare tutto.

In Argentina la nazionale è tutto, qui non ci sono divisioni, tutti vanno a vederla, tutti vogliono giocarci. Su Quarta escluso credo sia perchè gli è stato preferito un giocatore che può giocare tanti ruoli, non è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare in nazionale perchè davanti ha Martinez, Romero e quando ha avuto la possibilità non è riuscito a prendere la fiducia dell'allenatore.

Per la Fiorentina di quest'anno ci sono difficoltà legate al fatto che si gioca ogni 3 giorni, alla Fiorentina non basta la rosa che ha, servono più giocatori e sostituti per ogni ruolo

CORRIERE DELLO SPORT: "FIORENTINA SU BOGA"

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-gonzalez-e-sottil-ko-la-fiorentina-piomba-su-boga-e-in-uscita-dallatalanta/193648/