Gonzalo: "Non potrò mai parlare male della Fiorentina, vi voglio bene. Saluto Firenze..."
Gonzalo Rodriguez ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione, che andrà in edicola domani mattina. Qui un'anticipazione delle parole dell'ex capitano viola: “Voglio salutare Firenze. Non pot...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 23:21
Gonzalo Rodriguez ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione, che andrà in edicola domani mattina. Qui un'anticipazione delle parole dell'ex capitano viola: “Voglio salutare Firenze. Non potrò mai parlare male della Fiorentina, vi voglio bene. A presto”.