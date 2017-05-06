Gonzalo: "Firenze ti dà tutto e capiamo le critiche. In ritiro perchè crediamo ancora all'EL, e i giovani..."

Ho tanta voglia di tornare in campo. Il Sassuolo ci ha sempre messi in difficoltà, in casa giocano bene

Il capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha parlato attraverso ViolaChannel direttamente dal ritiro di Sassuolo nel quale la squadra si trova da ieri sera: "Ho tanta voglia di tornare in campo, adesso sto meglio. il giorno prima di Palermo mi ero allenato con il gruppo ma non mi sentivo ancora al top. Questa settimana invece mi sono allenato più regolarmente".

Prosegue sul ritiro: " Il ritiro? Siamo partiti un giorno prima perché sappiamo di essere in corsa ancora per l’Europa per cui non vogliamo più perdere nuove opportunità per arrivare a questo traguardo".

E suoi pochi punti racimolati contro le cosiddette "piccole": "I pochi punti fatti con le squadre “piccole”? Il calcio è fatto così, quando avevamo l’opportunità di salire in classifica abbiamo sbagliato ed è questo il nostro rimpianto. Sappiamo cosa poteva dare questa Fiorentina. Non so cosa sia successo quando abbiamo affrontato squadre più piccole, è difficile però giocare quando gli altri si chiudono dietro e magari ci fanno gol".

Spende alcune parole anche sulle critiche che recentemente sono piovute sulla squadra: "Capiamo le critiche, sappiamo che piazza sia Firenze. Questa città dà tutto ma ti dà tante critiche quando le cose vanno male, anche noi da giovani tifosi criticavamo la nostra squadra del cuore. Non è stata una stagione bellissima come le altre ma i tifosi ci sono sempre stati vicino. Adesso dobbiamo dare tutto nel campo, nelle ultime quattro partite".

E sull'avversario di domani: "Il Sassuolo è una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà, in casa giocano sempre bene: giocano al calcio come piace a noi. Sarò una partita molto difficile ma dovremo andare lì per vincere".

Esprime anche un pensiero personale sull'impiego dei giovani: "I giovani in squadra? Sono tutti ragazzi davvero molto rispettosi, sono venuti con l’idea sei lavorare e di imparare; si stanno allenando bene, per questo il mister gli ha dato il premio di giocare. È successo con Chiesa, Mlakar e Perez: noi dobbiamo aiutarli in tutto, fuori e dentro dal campo".

E conclude con un sincero in bocca al lupo per le ragazze della Fiorentina Women's che oggi potrebbero conquistare il loro primo storico scudetto: "L’ACF Women’s e lo scudetto? È importante per la Fiorentina questo traguardo, è sempre un aspetto del cacio: gli mando un grande in bocca al lupo a nome mio e di tutta la squadra".