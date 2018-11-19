Gonzalo: "L'amore dei tifosi viola meglio di uno scudetto. Vedere una foto di Astori mi fa piangere"
L'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez oggi gioca in Argentina al San Lorenzo, queste le sue parole:"La tristezza è un sentimento con cui si deve fare i conti quando si saluta un posto dove...
L'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez oggi gioca in Argentina al San Lorenzo, queste le sue parole:
"La tristezza è un sentimento con cui si deve fare i conti quando si saluta un posto dove si è vissuti a lungo. Il calcio però è così, adesso penso a godermi quello che il futuro mi riserva. Una cosa però ci tengo a dirla: sono onorato di aver vestito la maglia viola e di aver vissuto con questa emozioni irripetibili. Ma ognuno nel calcio ha un cammino da proseguire.
La Fiorentina la seguo in tv, quando posso. So che è una squadra giovane ma fatta di grandi talenti. Ci vuole tempo perché il gruppo cresca e prenda esperienza. Non ho però alcun dubbio che avrà un grande futuro.
Un altro argentino capitano? Ho parlato di questo con Pezzella quando sono tornato a Firenze. Sono felice che un altro argentino indossi quella fascia: German sta giocando bene e si è ritagliato spazi importanti in Nazionale. Si è preso una grande responsabilità nell’essere l’erede di Davide.
Quello che è successo quel 4 marzo è difficile da spiegare. Quando ho saputo della sua scomparsa sono stato male e ancora oggi, quando vedo le foto di Davide, mi viene da piangere. Penso spesso a lui, alla sua famiglia e al dolore che ha vissuto. Astori non manca solo a me o a Firenze, ma a tutto il mondo del calcio.
Firenze? Posso solo ringraziare la città per i momenti straordinari che mi ha fatto vivere. Sarà per sempre nel mio cuore perché so di essermi guadagnato l’affetto di tutti. E mi creda, non c’è scudetto o coppa che possa valere un sentimento del genere nella vita di un calciatore”.