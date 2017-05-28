Curva Fiesole: "Gonzalo esempio di impegno e grinta. Grazie guerriero"
Cori per Gonzalo e striscione che la dice lunga: si rappresenta Firenze in un giocatore grintoso e volitivo. "Gonzalo uno di noi" echeggia la Curva con uno scroscio di applausi, ringraziato dal capita...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 21:07
Cori per Gonzalo e striscione che la dice lunga: si rappresenta Firenze in un giocatore grintoso e volitivo. "Gonzalo uno di noi" echeggia la Curva con uno scroscio di applausi, ringraziato dal capitano gigliato.