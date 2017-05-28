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Curva Fiesole: "Gonzalo esempio di impegno e grinta. Grazie guerriero"

Cori per Gonzalo e striscione che la dice lunga: si rappresenta Firenze in un giocatore grintoso e volitivo. "Gonzalo uno di noi" echeggia la Curva con uno scroscio di applausi, ringraziato dal capita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 21:07
Curva Fiesole: "Gonzalo esempio di impegno e grinta. Grazie guerriero" - Striscione dedicato a Gonzalo
Striscione dedicato a Gonzalo
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Cori per Gonzalo e striscione che la dice lunga: si rappresenta Firenze in un giocatore grintoso e volitivo. "Gonzalo uno di noi" echeggia la Curva con uno scroscio di applausi, ringraziato dal capitano gigliato.

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