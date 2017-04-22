I convocati della Fiorentina, Gonzalo resta fuori, Sousa porta Mlakar e Maistro della primavera
Gonzalo Rodriguez non riesce a recuperare per la partita di stasera. Tutti i convocati di Paulo Sousa per l'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
22 aprile 2017 15:01
I convocati da Paulo Sousa della Fiorentina per la sfida contro l’Inter. Astori Badelj Bernardeschi Chiesa Cristoforo De Maio Dragowski Hagi Ilicic Babacar Maistro Milic Mlakar Olivera Salcedo Sanchez Saponara Sportiello Tatarusanu Tello Tomovic Borja Vecino
Assente quindi Gonzalo Rodriguez che non recupera