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I convocati della Fiorentina, Gonzalo resta fuori, Sousa porta Mlakar e Maistro della primavera

Gonzalo Rodriguez non riesce a recuperare per la partita di stasera. Tutti i convocati di Paulo Sousa per l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2017 15:01
I convocati della Fiorentina, Gonzalo resta fuori, Sousa porta Mlakar e Maistro della primavera - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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I convocati da Paulo Sousa della Fiorentina per la sfida contro l’Inter. Astori Badelj Bernardeschi Chiesa Cristoforo De Maio Dragowski Hagi Ilicic Babacar Maistro Milic Mlakar Olivera Salcedo Sanchez Saponara Sportiello Tatarusanu Tello Tomovic Borja Vecino

Assente quindi Gonzalo Rodriguez che non recupera

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