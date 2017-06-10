Gonzalo: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina ma ho avuto problemi con qualcuno in società..."

Adesso sto valutando io mio futuro. Il mio desiderio è quello di tornare in Argentina" così Gonzalo Rodriguez parlando ai tifosi viola

Gonzalo Rodriguez ha parlato ad un viola Club del suo addio: “Io sarei rimasto alla Fiorentina, ma ho avuto dei problemi con alcune persone del club. Mi piacerebbe giocare in Argentina, ho già ricevuto un’offerta dal Racing, ma non è l’unica. Adesso sto prendendo del tempo per valutare il mio futuro”.