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Gonzalo: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina ma ho avuto problemi con qualcuno in società..."

Adesso sto valutando io mio futuro. Il mio desiderio è quello di tornare in Argentina" così Gonzalo Rodriguez parlando ai tifosi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2017 11:25
Gonzalo: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina ma ho avuto problemi con qualcuno in società..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gonzalo Rodriguez ha parlato ad un viola Club del suo addio: “Io sarei rimasto alla Fiorentina, ma ho avuto dei problemi con alcune persone del club. Mi piacerebbe giocare in Argentina, ho già ricevuto un’offerta dal Racing, ma non è l’unica. Adesso sto prendendo del tempo per valutare il mio futuro”.

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