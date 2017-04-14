GONZALO FUORI CONTRO L'EMPOLI, IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA
Sì ferma Gonzalo Rodriguez e non sarà disponibile contro l'Empoli. Il report medico della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2017 10:28
Come riporta il sito ufficiale, ACF Fiorentina comunica che, a seguito di una forte contusione alla coscia destra subita ieri in allenamento, l’atleta Gonzalo Rodriguez non sarà disponibile domani per la gara contro l’Empoli. Sono in corso le terapie del caso per un recupero nei prossimi giorni.